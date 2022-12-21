Путин: против России сегодня используется весь потенциал НАТО
Сегодня против России активно используется практически весь потенциал НАТО, однако российские войска продолжают шаг за шагом решать поставленные перед ними задачи, сообщил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко. Уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи», – рассказал он.
Ранее в этом месяце Путин сообщил, что спецоперация «идет своим чередом». Проблем в зоне боевых действий, по словам президента, у российской армии нет. Президент пояснил, что процесс разрешения конфликта будет непростым и потребует времени. По его словам, всем сторонам придется «согласиться с реалиями, которые складываются на земле».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.
При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.