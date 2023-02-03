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В МЧС сообщили о возобновлении движения транспорта на границе с Грузией

Ведомости

Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе Северной Осетии и Грузии возобновлено для легковых автомобилей и автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии и возможностью обеспечения безопасного проезда разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 12:40 3 февраля», – сказано в сообщении.

О том, что движение транспорта на границе было остановлено из-за ухудшения погоды в Грузии, в МЧС по Северной Осетии сообщили накануне, 2 февраля.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что основная причина закрытия пункта пропуска на границе с Грузией связана с погодными условиями и была озвучена МЧС. «Ну так об этом было заявлено. Не должно быть никаких оснований не доверять. И обратитесь в МЧС, они вам разъяснят», – сказал он, отвечая на вопрос о взаимосвязи перекрытия движения с возможными мобилизационными мероприятиями.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 г. Призыв затронул состоящих в запасе и тех, кто проходил службу и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планировалось мобилизовать 300 000 человек. 31 октября Путин заявил, что мобилизация в России завершена, всего было призвано 318 000 человек, поскольку было большое число добровольцев. После этого российские власти неоднократно заявляли, что в мобилизация в России завершена. Еще осенью 2022 г. Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка».

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Однако никакого указа о завершении мобилизации издано не было. 23 января Песков заявил, что указ президента о мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, поэтому он продолжает действовать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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