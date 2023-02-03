В МЧС сообщили о возобновлении движения транспорта на границе с Грузией
Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе Северной Осетии и Грузии возобновлено для легковых автомобилей и автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии и возможностью обеспечения безопасного проезда разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 12:40 3 февраля», – сказано в сообщении.
О том, что движение транспорта на границе было остановлено из-за ухудшения погоды в Грузии, в МЧС по Северной Осетии сообщили накануне, 2 февраля.
Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что основная причина закрытия пункта пропуска на границе с Грузией связана с погодными условиями и была озвучена МЧС. «Ну так об этом было заявлено. Не должно быть никаких оснований не доверять. И обратитесь в МЧС, они вам разъяснят», – сказал он, отвечая на вопрос о взаимосвязи перекрытия движения с возможными мобилизационными мероприятиями.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 г. Призыв затронул состоящих в запасе и тех, кто проходил службу и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планировалось мобилизовать 300 000 человек. 31 октября Путин заявил, что мобилизация в России завершена, всего было призвано 318 000 человек, поскольку было большое число добровольцев. После этого российские власти неоднократно заявляли, что в мобилизация в России завершена. Еще осенью 2022 г. Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка».
Однако никакого указа о завершении мобилизации издано не было. 23 января Песков заявил, что указ президента о мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, поэтому он продолжает действовать.