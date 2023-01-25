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Песков опроверг данные CNN о возможной мобилизации 200 000 человек в России

Ведомости

Данные американского телеканала CNN о том, что Кремль может провести вторую волну мобилизации, неверны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

«Да. Является», – ответил он на вопрос журналиста, является ли этот материал CNN недостоверным.

Западная разведка, утверждает CNN, выявила признаки того, что Москва рассматривает возможность мобилизации еще 200 000 человек для того, чтобы «вернуть инициативу» в конфликте. Кремль при этом уже якобы запустил опросы населения, чтобы оценить популярность подобного шага. По оценке разведки, новая волна будет «более спокойной» по сравнению с частичной мобилизацией осенью.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотели большое количество добровольцев.

После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России была завершена, и отрицали планы объявлять новую волну. Еще осенью 2022 г. президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка». При этом никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России главой государства подписано не было. Позже Песков сообщил, что данный документ не нужен.

23 января представитель Кремля заявил, что указ президента о мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, поэтому он продолжает действовать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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