Песков объяснил отсутствие документа о завершении мобилизации

«Во-первых, призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны, собственно, рапортовало как раз о том, что установленная численность была достигнута. В связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен», – отметил Песков.