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Вучич заявил о готовности Сербии вступить в ЕС, но не в НАТО

Ведомости

Сербия готова вступить в Евросоюз, однако не хочет становиться частью НАТО. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич в в ходе выступления парламенте, передает телеканал РТС.

«Сербия находится на европейском пути, а что касается атлантической интеграции, Сербия не хочет вступать в НАТО. Сербия хочет ревностно охранять свой военный нейтралитет и укреплять его», – сказал Вучич на заседании Народной скупщины.

Так он ответил на обращение представителя правой оппозиции о вступлении республики в Североатлантический альянс. Вучич уже отмечал, что вступление в альянс невозможно и страна намерена в дальнейшем сохранять военный нейтралитет.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал российско-сербские отношения перспективными и сообщил, что в Кремле «прекрасно понимают, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада».

24 марта 1999 г. страны НАТО начали бомбардировку Югославии, завершившуюся 10 июня того же года. В результате операции альянса погибли от 3500 до 4000 человек, ранения получили около 10 000. С начала СВО Сербия подвергается давлению Запада с целью присоединения к антироссийским санкциями, однако Вучич говорил, что Белград не планирует идти на такой шаг.

Ранее по теме: Вучич не смог объяснить депутатам Скупщины план урегулирования в Косове

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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