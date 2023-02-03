Вучич заявил о готовности Сербии вступить в ЕС, но не в НАТО

24 марта 1999 г. страны НАТО начали бомбардировку Югославии, завершившуюся 10 июня того же года. В результате операции альянса погибли от 3500 до 4000 человек, ранения получили около 10 000. С начала СВО Сербия подвергается давлению Запада с целью присоединения к антироссийским санкциями, однако Вучич говорил, что Белград не планирует идти на такой шаг.