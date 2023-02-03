Вучич заявил о готовности Сербии вступить в ЕС, но не в НАТО
Сербия готова вступить в Евросоюз, однако не хочет становиться частью НАТО. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич в в ходе выступления парламенте, передает телеканал РТС.
«Сербия находится на европейском пути, а что касается атлантической интеграции, Сербия не хочет вступать в НАТО. Сербия хочет ревностно охранять свой военный нейтралитет и укреплять его», – сказал Вучич на заседании Народной скупщины.
Так он ответил на обращение представителя правой оппозиции о вступлении республики в Североатлантический альянс. Вучич уже отмечал, что вступление в альянс невозможно и страна намерена в дальнейшем сохранять военный нейтралитет.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал российско-сербские отношения перспективными и сообщил, что в Кремле «прекрасно понимают, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада».
24 марта 1999 г. страны НАТО начали бомбардировку Югославии, завершившуюся 10 июня того же года. В результате операции альянса погибли от 3500 до 4000 человек, ранения получили около 10 000. С начала СВО Сербия подвергается давлению Запада с целью присоединения к антироссийским санкциями, однако Вучич говорил, что Белград не планирует идти на такой шаг.