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В Германии приняли к сведению слова Путина о танках

Ведомости

Правительство Германии приняло к сведению заявления президента России Владимира Путина о поставках Украине западных танков, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет ТАСС.

«Правительство, разумеется, приняло к сведению слова российского президента», – сказал Хебештрайт. Официальный представитель немецкого кабмина отметил, что западные страны, поставляя оружие, помогают Киеву защищаться.

Хебештрайт в то же время заявил, что данные заявления не повлияют на готовность канцлера Германии Олафа Шольца продолжать телефонные переговоры с Путиным. Он также указал на «совершенно разные оценки» Берлина и Москвы событий на Украине. По его словам, для Шольца «важно сохранять такой контакт».

Накануне, 2 февраля, во время выступления на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы, Путин заявил, что России вновь угрожают немецкие танки с крестами на борту, однако Запад не осознает, что в случае военного противостояния с Россией применением одной только бронетехники дело не закончится. По словам главы государства, те, кто втягивают в военное противостояние с Россией европейские страны, включая Германию, и заявляют об этом как о свершившемся факте, не понимают, что «современная война с Россией будет для них совсем другой».

Ранее по теме: Путин: ответ России на угрозы Запада не ограничится бронетехникой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных