Минюст внес в реестр иноагентов блогера Николая Соболева
Минюст внес в реестр иноагентов блогера Николая Соболева и ведущего YouTube-канала «Популярная политика» Александра Макашенца, следует из обновленных данных на сайте ведомства.
Реестр иноагентов также пополнили политолог Павел Мезерин и авторы книги «Лето в пионерском галстуке» Екатерина Дудко и Елена Прокашева. Всего в обновленном списке иноагентов появилось пять человек.
В Минюсте пояснили, что Мезерин был признан иноагентом из-за участия в иностранных публичных мероприятиях и призывов к действиям, которые могут привести к нарушению целостности России. Соболев и Макашенец высказывались против СВО. При этом Мезерин и Макашенец не живут в России. Дудко и Прокашева получали финансирования из-за рубежа, а также пропагандировали ЛГБТ-отношения, «что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства».
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.
На прошлой неделе Минюст внес в реестр иноагентов основателя и лидера группы Little Big Илью Прусикина, активистку Дарью Серенко, журналистку Фидель Агумаву, официального представителя Далай-ламы XIV в России Эрдни-Басана Омбадыкова, татарского правозащитника Рафиса Кашапова, ООО «Философия ненасилия» и Фонд развития цифровых прав.