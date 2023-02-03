Минюст внес в реестр иноагентов блогера Николая Соболева

В Минюсте пояснили, что Мезерин был признан иноагентом из-за участия в иностранных публичных мероприятиях и призывов к действиям, которые могут привести к нарушению целостности России. Соболев и Макашенец высказывались против СВО. При этом Мезерин и Макашенец не живут в России. Дудко и Прокашева получали финансирования из-за рубежа, а также пропагандировали ЛГБТ-отношения, «что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства».