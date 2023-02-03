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Минюст внес в реестр иноагентов блогера Николая Соболева

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Минюст внес в реестр иноагентов блогера Николая Соболева и ведущего YouTube-канала «Популярная политика» Александра Макашенца, следует из обновленных данных на сайте ведомства. 

Реестр иноагентов также пополнили политолог Павел Мезерин и авторы книги «Лето в пионерском галстуке» Екатерина Дудко и Елена Прокашева. Всего в обновленном списке иноагентов появилось пять человек. 

В Минюсте пояснили, что Мезерин был признан иноагентом из-за участия в иностранных публичных мероприятиях и призывов к действиям, которые могут привести к нарушению целостности России. Соболев и Макашенец высказывались против СВО. При этом Мезерин и Макашенец не живут в России. Дудко и Прокашева получали финансирования из-за рубежа, а также пропагандировали ЛГБТ-отношения, «что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства».

Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.

На прошлой неделе Минюст внес в реестр иноагентов основателя и лидера группы Little Big Илью Прусикина, активистку Дарью Серенко, журналистку Фидель Агумаву, официального представителя Далай-ламы XIV в России Эрдни-Басана Омбадыкова, татарского правозащитника Рафиса Кашапова, ООО «Философия ненасилия» и Фонд развития цифровых прав.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных