В ФРГ заявили об отсутствии доказательств причастности РФ к подрывам «Северных потоков»
У Германии нет доказательств причастности России к взрывам на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», заявил в интервью Welt am Sonntag генпрокурор ФРГ Петер Франк.
По словам генпрокурора, в настоящее время взяты пробы воды и почвы, а также части трубопроводов, где произошли взрывы. Он напомнил о расследовании инцидентов, которые также ведут Дания и Швеция, страны остаются «на связи», сказал Франк.
В ночь на 26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток — 2» упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности этих инцидентов, а в Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября в ходе выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.
В ноябре власти Дании выдали разрешение компании Nord Stream AG на проведение собственного расследования повреждений газопроводов в ИЭЗ Дании. 2 ноября Nord Stream заявила, что первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в ИЭЗ Швеции завершен. По предварительным результатам осмотра, обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Также специалисты указали на полностью разрушенный участок трубы между кратерами. По их словам, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м.
Газета The Washington Post в конце декабря писала, что уже десятки западных чиновников и представителей спецслужб заявляют в частном порядке об отсутствии доказательств причастности Москвы к взрывам на газопроводах. Оператор «Северных потоков» Nord Stream приступил к оценке стоимости ремонта поврежденных в результате диверсии трубопроводов, сообщила ранее газета The New York Times со ссылкой на источник.