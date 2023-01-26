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Глава Nord Stream 2 разговаривал с Путиным о спецоперции на Украине

Ведомости

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг расспрашивал президента РФ Владимира Путина о планах Москвы после начала спецоперации на Украине, об этом он рассказал в интервью немецкой газете Zeit.

Варниг отметил, что лично встречался с Путиным в Москве и спросил у него, в частности, каковы цели российских войск, находившихся тогда под Киевом. Путин не стал отвечать на подобные вопросы, сославшись на государственную тайну. Варниг, который, по оценке издания, ближе к Путину, чем кто-либо на Западе, называл проведение СВО ошибкой, отмечает издание, и заявлял Путину, что Россия не сможет достичь ее целей.

Путин при этом, по его словам, предложил ему переехать в Россию, однако Варниг от этого предложения отказался, при этом в самой Германии он «токсичен»: с ним не хотят иметь дела, а его счета заморожены.

В ночь на 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности этих инцидентов, а в Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября в ходе выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных