Глава Nord Stream 2 разговаривал с Путиным о спецоперции на Украине
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг расспрашивал президента РФ Владимира Путина о планах Москвы после начала спецоперации на Украине, об этом он рассказал в интервью немецкой газете Zeit.
Варниг отметил, что лично встречался с Путиным в Москве и спросил у него, в частности, каковы цели российских войск, находившихся тогда под Киевом. Путин не стал отвечать на подобные вопросы, сославшись на государственную тайну. Варниг, который, по оценке издания, ближе к Путину, чем кто-либо на Западе, называл проведение СВО ошибкой, отмечает издание, и заявлял Путину, что Россия не сможет достичь ее целей.
Путин при этом, по его словам, предложил ему переехать в Россию, однако Варниг от этого предложения отказался, при этом в самой Германии он «токсичен»: с ним не хотят иметь дела, а его счета заморожены.
В ночь на 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности этих инцидентов, а в Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября в ходе выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.