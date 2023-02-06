Губернатор сообщил о взорвавшемся беспилотнике под Калугой
Беспилотник взорвался в воздухе у окраин Калуги, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 м взорвался беспилотник», – написал он.
В результате инцидента никто не пострадал, какие-либо повреждения гражданских и социальных объектов зафиксированы не были.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. 19 октября по указу президента России Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.
1 февраля Путин заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил глава государства.