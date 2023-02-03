В Курской области установили высокий уровень террористической опасности бессрочно

Ранее сегодня губернатор Курской области сообщил, что под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) попало приграничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Пострадавших не было, уточнял Старовойт. По его словам, было зафиксировано пять прилетов по складским помещениям зернохранилища одного из сельхозпредприятий. Старовойт заявил, что здания получили значительные повреждения.