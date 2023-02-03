В Курской области установили высокий уровень террористической опасности бессрочно
Действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности в Курской области продлили с 4 февраля и на период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране территории, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 4 февраля и на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране нашей территории. Обо всех возможных изменениях ситуации обязательно проинформирую», – написал он.
Ранее сегодня губернатор Курской области сообщил, что под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) попало приграничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Пострадавших не было, уточнял Старовойт. По его словам, было зафиксировано пять прилетов по складским помещениям зернохранилища одного из сельхозпредприятий. Старовойт заявил, что здания получили значительные повреждения.
«Нарушено электроснабжение в селах Николаево-Дарьино и Свердликово. В Свердликово ремонт линий электропередач уже завершен, в Николаево-Дарьино еще работают ремонтные бригады», – написал он в Telegram-канале.
«Желтый» уровень террористической опасности сегодня, 3 февраля, был установлен также бессрочно в Брянской области
31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.
Всего уровней террористической опасности три: «синий» (повышенный), «желтый» (высокий») и «красный» (критический).