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В Курской области установили высокий уровень террористической опасности бессрочно

Ведомости

Действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности в Курской области продлили с 4 февраля и на период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране территории, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 4 февраля и на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране нашей территории. Обо всех возможных изменениях ситуации обязательно проинформирую», – написал он.

Ранее сегодня губернатор Курской области сообщил, что под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) попало приграничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Пострадавших не было, уточнял Старовойт. По его словам, было зафиксировано пять прилетов по складским помещениям зернохранилища одного из сельхозпредприятий. Старовойт заявил, что здания получили значительные повреждения.

«Нарушено электроснабжение в селах Николаево-Дарьино и Свердликово. В Свердликово ремонт линий электропередач уже завершен, в Николаево-Дарьино еще работают ремонтные бригады», – написал он в Telegram-канале.

«Желтый» уровень террористической опасности сегодня, 3 февраля, был установлен также бессрочно в Брянской области

Ранее по теме: В Брянской области установили высокий уровень террористической опасности бессрочно

31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 

Всего уровней террористической опасности три: «синий» (повышенный), «желтый» (высокий») и «красный» (критический).

Ранее по теме: Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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