В Кремле заявили о наличии у России собственных программ по производству беспилотников

«У России целый ряд своих программ по созданию беспилотных летательных аппаратов для самых различных целей. Эти программы реализуются. Недавно был перечень поручений президента принят, подписан и обнародован в области беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас свои программы развития. Я собственно не знаю на какие источники в своих сообщениях опиралась упомянутая вами газета», – прокомментировал это Песков.