В Кремле заявили о наличии у России собственных программ по производству беспилотников
У России есть собственные программы по производству беспилотников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, в которой сообщается о планах РФ и Ирана построить в Татарстане совместный завод по производству боевых дронов.
«У России целый ряд своих программ по созданию беспилотных летательных аппаратов для самых различных целей. Эти программы реализуются. Недавно был перечень поручений президента принят, подписан и обнародован в области беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас свои программы развития. Я собственно не знаю на какие источники в своих сообщениях опиралась упомянутая вами газета», – прокомментировал это Песков.
Российские и иранские власти неоднократно отрицали сообщения о якобы поставках России беспилотников иранского производства для использования их в ходе спецоперации. В августе 2022 г. об этом писала газета The Washington Post. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию, назвал ее «информационным вбросом».
17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. В ответ Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование.
В конце декабря президент РФ Владимир Путин поручил правительству к лету утвердить стратегию развития беспилотной авиации в России на период до 2030 г. и на перспективу до 2035 г., в которой должны быть определены приоритетные направления развития беспилотной авиации, параметры этого рынка, ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации, а также список реализуемых мероприятий, объем и источники их финансирования.