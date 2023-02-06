Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза

В это время должность первого замсекретаря занимал Юрий Аверьянов, он был освобожден от нее 1 февраля. В Совбезе пояснили, что он покинул должность в связи с окончанием контракта и переходом на другую работу – на должность помощника председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. В пресс-службе партии также отметили, что Аверьянов будет работать в парламентской координационной группе по вопросам спецоперации в качестве советника руководителя группы Андрея Турчака.