Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Рашида Нургалиева на должность первого заместителя секретаря Совбеза России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Должность замсекретаря Нургалиев занимал с 2012 г., до этого, с 2004 по 2012 г., он работал министром внутренних дел России.
В это время должность первого замсекретаря занимал Юрий Аверьянов, он был освобожден от нее 1 февраля. В Совбезе пояснили, что он покинул должность в связи с окончанием контракта и переходом на другую работу – на должность помощника председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. В пресс-службе партии также отметили, что Аверьянов будет работать в парламентской координационной группе по вопросам спецоперации в качестве советника руководителя группы Андрея Турчака.
На должность замсекретаря Совбеза вместо Нургалиева отдельным указом был назначен Алексей Шевцов, который до этого работал референтом аппарата Совбеза.