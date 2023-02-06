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Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Рашида Нургалиева на должность первого заместителя секретаря Совбеза России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Должность замсекретаря Нургалиев занимал с 2012 г., до этого, с 2004 по 2012 г., он работал министром внутренних дел России.

В это время должность первого замсекретаря занимал Юрий Аверьянов, он был освобожден от нее 1 февраля. В Совбезе пояснили, что он покинул должность в связи с окончанием контракта и переходом на другую работу – на должность помощника председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. В пресс-службе партии также отметили, что Аверьянов будет работать в парламентской координационной группе по вопросам спецоперации в качестве советника руководителя группы Андрея Турчака. 

На должность замсекретаря Совбеза вместо Нургалиева отдельным указом был назначен Алексей Шевцов, который до этого работал референтом аппарата Совбеза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных