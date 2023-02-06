Пушилин обвинил ВСУ в применении химического оружия
Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют химическое оружие в боях за Артемовск (Бахмут) и Угледар, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
«По заявлениям наших подразделений, командиров, которые выходили с такой информацией, не только на артемовском направлении, но и на угледарском направлении есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у наших военнослужащих», – приводит его слова ТАСС.
Как утверждает Пушилин, такие сообщения поступают уже не менее трех недель.
Как отмечает агентство, с заявлением о применении ВСУ подобного вооружения на этом участке линии соприкосновения ранее выступил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его данным, украинские военные снимали на видео коптеры для сброса газовых гранат.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого попросили прокомментировать эту информацию, посоветовал обратиться за детальными данными в Минобороны РФ.
В конце января Минобороны России сообщило, что остановило реализацию военно-биологических программ США на территории Украины. По информации российских военных, в связи с этим Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы.