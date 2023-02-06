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Пушилин обвинил ВСУ в применении химического оружия

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют химическое оружие в боях за Артемовск (Бахмут) и Угледар, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«По заявлениям наших подразделений, командиров, которые выходили с такой информацией, не только на артемовском направлении, но и на угледарском направлении есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у наших военнослужащих», – приводит его слова ТАСС.

Как утверждает Пушилин, такие сообщения поступают уже не менее трех недель.

Как отмечает агентство, с заявлением о применении ВСУ подобного вооружения на этом участке линии соприкосновения ранее выступил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его данным, украинские военные снимали на видео коптеры для сброса газовых гранат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого попросили прокомментировать эту информацию, посоветовал обратиться за детальными данными в Минобороны РФ.

В конце января Минобороны России сообщило, что остановило реализацию военно-биологических программ США на территории Украины. По информации российских военных, в связи с этим Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о пресечении военно-биологических программ США на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных