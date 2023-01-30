Минобороны сообщило о пресечении военно-биологических программ США на Украине

На территории Украины, отметил он, проводились эксперименты в том числе с ВИЧ-инфекцией (с 2019 г.), причем не только на пациентах с высокой степенью риска заражения – осужденных или наркоманах, но и на военнослужащих страны. В медцентре «Фармбиотест» на территории ЛНР российская сторона обнаружила свидетельства проводившихся там испытаний препаратов, обладающих серьезными побочными эффектами: лекарств от лейкемии, психических расстройств, неврологических болезней, эпилепсии и др. При этом зафиксированы, как утверждается, многочисленные случаи применения ВСУ психостимуляторов и наркотических препаратов.