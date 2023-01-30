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Минобороны сообщило о пресечении военно-биологических программ США на Украине

Ведомости

Минобороны России остановило реализацию военно-биологических программ США на территории Украины, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

«Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины. В связи с этим Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы», – рассказал он.

Вместе с этим США наращивают сотрудничество со странами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Сингапуром, Таиландом.

Кроме того, США перевезли свое военно-биологическое оборудование с Украины в страны Балтии и Польшу. В 2022 г. США, ЕС и Канада инициировали программы по трудоустройству и передислокации в страны Запада украинских специалистов, ранее принимавших участие в военно-биологической деятельности, добавил Кириллов.

На территории Украины, отметил он, проводились эксперименты в том числе с ВИЧ-инфекцией (с 2019 г.), причем не только на пациентах с высокой степенью риска заражения – осужденных или наркоманах, но и на военнослужащих страны. В медцентре «Фармбиотест» на территории ЛНР российская сторона обнаружила свидетельства проводившихся там испытаний препаратов, обладающих серьезными побочными эффектами: лекарств от лейкемии, психических расстройств, неврологических болезней, эпилепсии и др. При этом зафиксированы, как утверждается, многочисленные случаи применения ВСУ психостимуляторов и наркотических препаратов.

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В конце ноября 2022 г. в Минобороны сообщали, что вблизи российской границы на Украине велась разработка компонентов биологического оружия. Это следует из документов, обнаруженных в украинских биолабораториях. Кириллов отмечал, что номенклатура изучавшихся патогенов «никак не связана с актуальными для здравоохранения Украины проблемами», а акцент делался на исследованиях природно-очаговых и особо опасных инфекций, которые рассматриваются как потенциальные агенты биологического оружия.

В конце марта Минобороны опубликовало список лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. Как сообщал Кириллов, одной из ключевых фигур является Роберт Поуп — сотрудник управления минобороны США по сокращению военной угрозы (DTRA) и директор программы совместного уменьшения угрозы (также известна как программа Нанна — Лугара).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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