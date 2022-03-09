Минобороны сообщило о подготовке провокаций с химоружием на Украине
Украинские националисты готовили провокации с применением отравляющих веществ, чтобы затем обвинить Россию в использование химического оружия, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он разъяснил, что в ночь с 8 на 9 марта украинские националисты завезли в поселок городского типа Золочев в Харьковской области порядка 80 тонн аммиака. Местные жители, покинувшие населенный пункт, рассказали, что эти лица учили их правильно вести себя при химической атаке, утверждают в Минобороны.
«Все это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия», — заявил Конашенков.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, которые, по словам главы государства, «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Также Москва намерена провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
В Минобороны утверждают, что удары наносятся по военным объектам на Украине и не затрагивают мирных жителей. Конашенков уточнил, что с начала военной операции были уничтожены 2814 объектов украинской военной инфраструктуры. До этого Конашенков говорил, что на Украине должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.