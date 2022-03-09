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Минобороны сообщило о подготовке провокаций с химоружием на Украине

Ведомости

Украинские националисты готовили провокации с применением отравляющих веществ, чтобы затем обвинить Россию в использование химического оружия, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он разъяснил, что в ночь с 8 на 9 марта украинские националисты завезли в поселок городского типа Золочев в Харьковской области порядка 80 тонн аммиака. Местные жители, покинувшие населенный пункт, рассказали, что эти лица учили их правильно вести себя при химической атаке, утверждают в Минобороны. 

«Все это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия», — заявил Конашенков.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, которые, по словам главы государства, «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Также Москва намерена провести демилитаризацию и денацификацию Украины. 

В Минобороны утверждают, что удары наносятся по военным объектам на Украине и не затрагивают мирных жителей. Конашенков уточнил, что с начала военной операции были уничтожены 2814 объектов украинской военной инфраструктуры. До этого Конашенков говорил, что на Украине должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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