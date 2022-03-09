Минобороны сообщило о подготовке провокаций с химоружием на Украине

В Минобороны утверждают, что удары наносятся по военным объектам на Украине и не затрагивают мирных жителей. Конашенков уточнил, что с начала военной операции были уничтожены 2814 объектов украинской военной инфраструктуры. До этого Конашенков говорил, что на Украине должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.