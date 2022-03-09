Минобороны обвинило Украину в срыве открытия гуманитарных коридоров

«Мы внимательно наблюдаем средствами объективного контроля как на земле, так и с воздуха, в том числе беспилотными летательными аппаратами, за действиями украинской стороны, но ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн на текущий момент не проведено, к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл, формирование организованных гуманитарных колонн также не зафиксировано. Мирное население и иностранные граждане ни в одном из населенных пунктов не оповещались», — заявил представитель российской стороны.