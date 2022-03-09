Минобороны обвинило Украину в срыве открытия гуманитарных коридоров
Украина не провела ни одного мероприятия по подготовке гуманитарных колонн, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, слова которого передает пресс-служба военного ведомства.
«Мы внимательно наблюдаем средствами объективного контроля как на земле, так и с воздуха, в том числе беспилотными летательными аппаратами, за действиями украинской стороны, но ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн на текущий момент не проведено, к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл, формирование организованных гуманитарных колонн также не зафиксировано. Мирное население и иностранные граждане ни в одном из населенных пунктов не оповещались», — заявил представитель российской стороны.
По его словам, с утра 9 марта на всех направлениях военные фиксировали интенсивную перегруппировку подразделений Вооруженных сил Украины и националистических батальонов.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как заявлял официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.