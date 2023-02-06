Рогозин вернулся в зону спецоперации после ранения

Рогозин пострадал в Донецке в конце декабря 2022 г., когда ВСУ обстреляли гостиницу, в которой проживала группа военных советников. Он получил ранение выше правой лопатки недалеко от позвоночника, его доставили в госпиталь в Московском регионе и провели операцию. В результате обстрела травмы помимо Рогозина получили председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и мэр Горловки Иван Приходько, а также сопровождавшие их лица, позднее стало известно о гибели помощника экс-главы «Роскосмоса» Михаила Бридасова.