Рогозин вернулся в зону спецоперации после ранения
Руководитель группы военно-технических советников «Царские волки» и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вернулся в зону проведения спецоперации после полученного ранения, передает телеканал RT.
Телеканал отмечает, что Рогозин находился на позициях артиллеристов 1-го армейского корпуса ДНР.
Рогозин пострадал в Донецке в конце декабря 2022 г., когда ВСУ обстреляли гостиницу, в которой проживала группа военных советников. Он получил ранение выше правой лопатки недалеко от позвоночника, его доставили в госпиталь в Московском регионе и провели операцию. В результате обстрела травмы помимо Рогозина получили председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и мэр Горловки Иван Приходько, а также сопровождавшие их лица, позднее стало известно о гибели помощника экс-главы «Роскосмоса» Михаила Бридасова.
4 января Рогозин сообщил, что направил чрезвычайному и полномочному послу Франции Пьеру Леви осколок, извлеченный после ранения в Донбассе. Рогозин попросил передать осколок от снаряда, выпущенного французской установкой Caesar, президенту Эммануэлю Макрону.
Рогозин находится в зоне проведения спецоперации с октября 2022 г. 24 октября он подтвердил, что находится на передовой в Запорожской области. В зоне проведения спецоперации он взял себе позывной «Космос».