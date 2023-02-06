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Рогозин вернулся в зону спецоперации после ранения

Ведомости

Руководитель группы военно-технических советников «Царские волки» и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вернулся в зону проведения спецоперации после полученного ранения, передает телеканал RT.

Телеканал отмечает, что Рогозин находился на позициях артиллеристов 1-го армейского корпуса ДНР.

Рогозин пострадал в Донецке в конце декабря 2022 г., когда ВСУ обстреляли гостиницу, в которой проживала группа военных советников. Он получил ранение выше правой лопатки недалеко от позвоночника, его доставили в госпиталь в Московском регионе и провели операцию. В результате обстрела травмы помимо Рогозина получили председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и мэр Горловки Иван Приходько, а также сопровождавшие их лица, позднее стало известно о гибели помощника экс-главы «Роскосмоса» Михаила Бридасова.

4 января Рогозин сообщил, что направил чрезвычайному и полномочному послу Франции Пьеру Леви осколок, извлеченный после ранения в Донбассе. Рогозин попросил передать осколок от снаряда, выпущенного французской установкой Caesar, президенту Эммануэлю Макрону.

Рогозин находится в зоне проведения спецоперации с октября 2022 г. 24 октября он подтвердил, что находится на передовой в Запорожской области. В зоне проведения спецоперации он взял себе позывной «Космос».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных