Рогозин направил извлеченный после ранения осколок послу Франции
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил чрезвычайному и полномочному послу Франции Пьеру Леви осколок, извлеченный после ранения в Донбассе. Рогозин попросил передать осколок от снаряда, выпущенного французской установкой Caesar, президенту Эммануэлю Макрону, передает «РИА Новости», в распоряжении которого есть сопроводительное письмо Рогозина.
Письмо вместе с осколком, как уточняет агентство, были переданы 4 января охране резиденции посла Франции в Москве. Рогозин пострадал в Донецке в конце декабря, когда ВСУ обстреляли гостиницу, в которой проживала группа военных советников. Он получил ранение выше правой лопатки недалеко от позвоночника, его доставили в госпиталь в Московском регионе и провели операцию. В результате обстрела травмы помимо Рогозина получили председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и мэр Горловки Иван Приходько, а также сопровождавшие их лица, позднее стало известно о гибели помощника экс-главы «Роскосмоса» Михаила Бридасова.
К письму послу Франции Рогозин приложил осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. «Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом», — написал он, добавив, что снаряд убил двоих его друзей.
«Эти ребята сопровождали нас с вами в поездке на Байконур, вы жали им руки. Теперь они убиты оружием, поставленным на Украину вашей страной. Наверное, вы знаете, сколько всего гражданских, мирных граждан убито в Донецке и прифронтовых городах Новороссии французским оружием и французскими наемниками. Это сотни людей, в том числе и дети», — заявил Рогозин.
Автор письма выразил надежду, что посол понимает меру своей личной ответственности за эти смерти, и попросил Леви передать вырезанный хирургами осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону. «И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе», — говорится в письме.
Рогозин находится в зоне проведения спецоперации с октября. 24 октября он подтвердил, что находится на передовой в Запорожской области. Он также написал, что хочет, «чтобы мечта о Славянске сбылась». В 2014 г. Рогозин в своих социальных сетях писал о готовности обменять все свои должности «на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска». В зоне проведения спецоперации он взял себе позывной «Космос».