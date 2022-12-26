Рогозина успешно прооперировали после ранения в Донецке

В тот же день помощник сообщил, что Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе. Врачи в Ростове-на-Дону ранее не решились делать операцию из-за ее сложности. Помощник Рогозина также уточнял, что еще двое пострадавших военных советников находятся в Донецке в тяжелом состоянии, третьего перевезли в госпиталь Ростова-на-Дону.