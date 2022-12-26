Рогозина успешно прооперировали после ранения в Донецке
Бывшему главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину удалили осколок в районе шейного отдела позвоночника, передают «РИА Новости» со ссылкой на его помощника. Операцию провели в одной из больниц Московского региона, добавил он.
«Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку», — сказал помощник экс-главы «Роскосмоса».
24 декабря помощник уточнил, что Рогозин при обстреле гостиницы в Донецке получил ранение выше правой лопатки недалеко от позвоночника. По его словам, Рогозина ранил металлический осколок размером 8 на 6 мм. Он также сообщил, что экс-глава «Роскосмоса» получил контузию.
В тот же день помощник сообщил, что Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе. Врачи в Ростове-на-Дону ранее не решились делать операцию из-за ее сложности. Помощник Рогозина также уточнял, что еще двое пострадавших военных советников находятся в Донецке в тяжелом состоянии, третьего перевезли в госпиталь Ростова-на-Дону.
Об обстреле гостиницы в Донецке стало известно 22 декабря. В результате этого происшествия ранения получили Рогозин, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и мэр Горловки Иван Приходько. Травмы также получили сопровождавшие их лица. Позднее Рогозин сообщил о гибели своего помощника Михаила Бридасова.
Рогозин оценивал свое состояние как удовлетворительное. Он говорил, что ему предстоит операция, поскольку металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки.