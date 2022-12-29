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Рогозин выложил первое фото после операции

Ведомости

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, получивший ранение в Донецкой области на прошлой неделе, выложил первое фото после операции и пожелал всем хорошего дня.

«Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем — хорошего и плодотворного дня!» — сказано в сообщении. На фотографии, которую выложил Рогозин, видно его лицо, голые плечи и часть медицинского пластыря на спине, около шеи.

22 декабря ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, в которой проживала группа военных советников, в том числе бывший глава «Роскосмоса», последние несколько месяцев. Позже Рогозин рассказал подробности произошедшего. «За 8 лет противник ни разу не обстреливал это место [гостиницу, где жил Рогозин]. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. <...> У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция», — написал он.

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Изначально врачи говорили, что осколок мины, который попал в спину, не может быть извлечен. В результате Рогозина госпитализировали в Ростов-на-Дону, а после – в Москву, где и была проведена операция. 

Рогозин находится в зоне проведения спецоперации с октября. 24 октября он подтвердил, что находится на передовой в Запорожской области. Он также написал, что хочет, «чтобы мечта о Славянске сбылась». В 2014 г. Рогозин в своих социальных сетях писал о готовности обменять все свои должности «на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска». В зоне проведения спецоперации он взял себе позывной «Космос».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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