Рогозин выложил первое фото после операции

Рогозин находится в зоне проведения спецоперации с октября. 24 октября он подтвердил, что находится на передовой в Запорожской области. Он также написал, что хочет, «чтобы мечта о Славянске сбылась». В 2014 г. Рогозин в своих социальных сетях писал о готовности обменять все свои должности «на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска». В зоне проведения спецоперации он взял себе позывной «Космос».