Рогозин выложил первое фото после операции
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, получивший ранение в Донецкой области на прошлой неделе, выложил первое фото после операции и пожелал всем хорошего дня.
«Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем — хорошего и плодотворного дня!» — сказано в сообщении. На фотографии, которую выложил Рогозин, видно его лицо, голые плечи и часть медицинского пластыря на спине, около шеи.
22 декабря ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, в которой проживала группа военных советников, в том числе бывший глава «Роскосмоса», последние несколько месяцев. Позже Рогозин рассказал подробности произошедшего. «За 8 лет противник ни разу не обстреливал это место [гостиницу, где жил Рогозин]. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. <...> У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция», — написал он.
Изначально врачи говорили, что осколок мины, который попал в спину, не может быть извлечен. В результате Рогозина госпитализировали в Ростов-на-Дону, а после – в Москву, где и была проведена операция.
Рогозин находится в зоне проведения спецоперации с октября. 24 октября он подтвердил, что находится на передовой в Запорожской области. Он также написал, что хочет, «чтобы мечта о Славянске сбылась». В 2014 г. Рогозин в своих социальных сетях писал о готовности обменять все свои должности «на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска». В зоне проведения спецоперации он взял себе позывной «Космос».