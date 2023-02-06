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В Госдуму внесли проект об отсрочке от мобилизации родителям трех детей

Ведомости

Фракция «Справедливая Россия – За правду» внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от мобилизации гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 16 лет. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время в федеральном законодательстве отсутствует определение многодетной семьи. При этом «на региональном уровне также многодетной семьей считается семья с тремя детьми».

«На сегодняшний день, к сожалению, воспитание трех и более детей одним родителем приводит к снижению качества жизни детей из многодетных семей. В силу объективных причин мать не сможет одна обеспечить решение бытовых вопросов и вопросов воспитания, развития детей», – говорится в документе.

В связи с этим депутаты предложили предоставить отсрочку от военной службы по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет.

13 января глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина сообщила, что Генштаб отменил пункт об отсрочке при проведении мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Позднее в тот же день первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что октябрьская директива Генштаба по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации для отцов троих и более детей продолжает действовать.

27 января Картаполов сообщил, что Госдума и правительство продолжают работу над пакетом законопроектов об отсрочках от частичной мобилизации.

Ранее по теме: В Госдуме не обсуждают мобилизацию безработных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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