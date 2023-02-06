В Госдуму внесли проект об отсрочке от мобилизации родителям трех детей

В связи с этим депутаты предложили предоставить отсрочку от военной службы по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет.