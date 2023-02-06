В Госдуму внесли проект об отсрочке от мобилизации родителям трех детей
Фракция «Справедливая Россия – За правду» внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от мобилизации гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 16 лет. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты.
В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время в федеральном законодательстве отсутствует определение многодетной семьи. При этом «на региональном уровне также многодетной семьей считается семья с тремя детьми».
«На сегодняшний день, к сожалению, воспитание трех и более детей одним родителем приводит к снижению качества жизни детей из многодетных семей. В силу объективных причин мать не сможет одна обеспечить решение бытовых вопросов и вопросов воспитания, развития детей», – говорится в документе.
В связи с этим депутаты предложили предоставить отсрочку от военной службы по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет.
13 января глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина сообщила, что Генштаб отменил пункт об отсрочке при проведении мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Позднее в тот же день первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что октябрьская директива Генштаба по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации для отцов троих и более детей продолжает действовать.
27 января Картаполов сообщил, что Госдума и правительство продолжают работу над пакетом законопроектов об отсрочках от частичной мобилизации.