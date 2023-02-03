В Госдуме не обсуждают мобилизацию безработных

В Госдуме не обсуждают мобилизацию безработныхАрмии не нужны бойцы без специальности и опыта, считают депутаты
Предложение мобилизовать в рамках спецоперации (СВО) безработных вместо специалистов высокой квалификации в парламенте не обсуждается, заявил «Ведомостям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Он считает идею «неразумной».
«Мы сейчас внесли законопроект о занятости, который направлен на обеспечение работы центров занятости с безработными гражданами. Каким-то образом привязывать туда другие вопросы, например, связанные с мобилизацией, как мне кажется, совершенно неуместно», – сказал Исаев.
Проект новой редакции закона «О занятости населения в РФ» был внесен в Госдуму 11 января, писали «Ведомости». Он вводит категории самозанятых, а также «платформенно занятых», в том числе таксистов и курьеров, и граждан, находящихся под риском увольнения. Специальные меры поддержки в сфере занятости, в частности, вводятся для бывших участников СВО.
Мобилизовывать по закону можно граждан, которые имеют военно-учетную специальность и служили в армии, сообщил «Ведомостям» член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев (КПРФ). «С такими людьми достаточно провести несколько занятий, и их можно ставить в строй. Если человек не служил в армии, то с ним нужно хотя бы полгода заниматься. Вопрос в этом, а не в том, кого надо мобилизовывать – безработных или нет. Человек должен быть обучен как военнослужащий», – отметил он. Армии не нужны бойцы без «специальности и опыта», они «не пушечное мясо», подчеркнул Соболев.
Заместить мобилизованных специалистов безработными предложил 3 февраля депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»). Он сообщил, что получает от предприятий обращения с просьбой помочь вернуть с СВО ключевых сотрудников, без которых производство «просто встает».
«Возникает разумный вопрос: может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных «клиентов» центра занятости? Уверен, те будут только рады: работа почетная, зарплата высокая», – написал Иванов в Telegram-канале.
Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября и длилась до конца октября. 31 октября в Минобороны заявили о завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток.