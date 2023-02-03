В Госдуме не обсуждают мобилизацию безработных

Мобилизовывать по закону можно граждан, которые имеют военно-учетную специальность и служили в армии, сообщил «Ведомостям» член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев (КПРФ). «С такими людьми достаточно провести несколько занятий, и их можно ставить в строй. Если человек не служил в армии, то с ним нужно хотя бы полгода заниматься. Вопрос в этом, а не в том, кого надо мобилизовывать – безработных или нет. Человек должен быть обучен как военнослужащий», – отметил он. Армии не нужны бойцы без «специальности и опыта», они «не пушечное мясо», подчеркнул Соболев.