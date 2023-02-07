РБК: Минобороны предложило разрешить срочникам участвовать в миротворческих миссиях

О том, что Минобороны хочет использовать в качестве миротворцев любых военнослужащих-добровольцев, «Ведомости» писали в сентябре 2022 г. Тогда речь шла не о законопроекте, а о поправках в статью 8 закона «О порядке предоставления Россией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».



Сейчас российские миротворцы находятся в Приднестровье, куда Россия ввела их в 1992 г., вмешавшись в конфликт Кишинева и Тирасполя. Помимо этого в ноября 2020 г. российский миротворческий контингент появился и в Нагорном Карабахе по результатам трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана.