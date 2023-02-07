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РБК: Минобороны предложило разрешить срочникам участвовать в миротворческих миссиях

Ведомости

Минобороны России разработало законопроект, расширяющий категории военнослужащих, которые могут на добровольной основе участвовать в миротворческих миссиях, выяснил РБК.

Документом предлагается разрешить комплектование военного персонала миротворческих миссий «на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку». Под эту формулировку подпадают все военнослужащие ВС России, в том числе и срочники. Сейчас же миротворческий контингент может формироваться только из контрактников, прошедших спецподготовку.

При этом действие закона предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 г. Законопроект согласован, в частности, с МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Росгвардией и др.

По словам источника издания в Госдуме, перед участием в миротворческих миссиях срочники должны будут отслужить не менее шести месяцев. Работа над этим законопроектом началась более года назад, подчеркнул он, добавив, что мера позволит облегчить ротацию миротворческого персонала. 

О том, что Минобороны хочет использовать в качестве миротворцев любых военнослужащих-добровольцев, «Ведомости» писали в сентябре 2022 г. Тогда речь шла не о законопроекте, а о поправках в статью 8 закона «О порядке предоставления Россией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».

Сейчас российские миротворцы находятся в Приднестровье, куда Россия ввела их в 1992 г., вмешавшись в конфликт Кишинева и Тирасполя. Помимо этого в ноября 2020 г. российский миротворческий контингент появился и в Нагорном Карабахе по результатам трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана.

Ранее по теме: Минобороны хочет использовать в качестве миротворцев любых военнослужащих-добровольцев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных