РБК: Минобороны предложило разрешить срочникам участвовать в миротворческих миссиях
Документом предлагается разрешить комплектование военного персонала миротворческих миссий «на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку». Под эту формулировку подпадают все военнослужащие ВС России, в том числе и срочники. Сейчас же миротворческий контингент может формироваться только из контрактников, прошедших спецподготовку.
При этом действие закона предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 г. Законопроект согласован, в частности, с МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Росгвардией и др.
По словам источника издания в Госдуме, перед участием в миротворческих миссиях срочники должны будут отслужить не менее шести месяцев. Работа над этим законопроектом началась более года назад, подчеркнул он, добавив, что мера позволит облегчить ротацию миротворческого персонала.
О том, что Минобороны хочет использовать в качестве миротворцев любых военнослужащих-добровольцев, «Ведомости» писали в сентябре 2022 г. Тогда речь шла не о законопроекте, а о поправках в статью 8 закона «О порядке предоставления Россией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».
Сейчас российские миротворцы находятся в Приднестровье, куда Россия ввела их в 1992 г., вмешавшись в конфликт Кишинева и Тирасполя. Помимо этого в ноября 2020 г. российский миротворческий контингент появился и в Нагорном Карабахе по результатам трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана.