СМИ: МИД потребовал от США прекратить вмешательства в дела России
МИД России передал посольству США ноту с требованием прекратить вмешиваться во внутренние дела России. Об этом пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
По информации агентств, посольство США негативно высказывается в адрес руководства России, а также распространяет недостоверную информацию о российской армии. «Москва не намерена мириться с оголтелой антироссийской пропагандой, тиражируемой посольством», – пишет ТАСС. В связи с этим новому послу США Линн Трейси было сделано «жесткое представление о необходимости строго соблюдать законы России».
Помимо этого источники сообщили, что все дипломаты, которые и дальше будут вести «подрывную работу» внутри России, будут высланы из страны. Для нейтрализации распространенных посольством США фейков будут использованы все имеющиеся средства, подчеркнули собеседники агентств.
Линн Трейси прибыла в Москву 26 января. Ее кандидатуру, выдвинутую президентом США Джо Байденом, сенат США поддержал в декабре 2022 г. Ранее дипломат уже работала в России в качестве заместителя посла в Москве. Трейси станет первой женщиной на должности посла США в России. Российская сторона дала согласие на это назначение.