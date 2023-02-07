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СМИ: МИД потребовал от США прекратить вмешательства в дела России

Ведомости

МИД России передал посольству США ноту с требованием прекратить вмешиваться во внутренние дела России. Об этом пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. 

По информации агентств, посольство США негативно высказывается в адрес руководства России, а также распространяет недостоверную информацию о российской армии. «Москва не намерена мириться с оголтелой антироссийской пропагандой, тиражируемой посольством», – пишет ТАСС. В связи с этим новому послу США Линн Трейси было сделано «жесткое представление о необходимости строго соблюдать законы России». 

Помимо этого источники сообщили, что все дипломаты, которые и дальше будут вести «подрывную работу» внутри России, будут высланы из страны. Для нейтрализации распространенных посольством США фейков будут использованы все имеющиеся средства, подчеркнули собеседники агентств.

Линн Трейси прибыла в Москву 26 января. Ее кандидатуру, выдвинутую президентом США Джо Байденом, сенат США поддержал в декабре 2022 г. Ранее дипломат уже работала в России в качестве заместителя посла в Москве. Трейси станет первой женщиной на должности посла США в России. Российская сторона дала согласие на это назначение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных