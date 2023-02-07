СМИ: МИД потребовал от США прекратить вмешательства в дела России

По информации агентств, посольство США негативно высказывается в адрес руководства России, а также распространяет недостоверную информацию о российской армии. «Москва не намерена мириться с оголтелой антироссийской пропагандой, тиражируемой посольством», – пишет ТАСС. В связи с этим новому послу США Линн Трейси было сделано «жесткое представление о необходимости строго соблюдать законы России».