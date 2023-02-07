Фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий» в этом году войдут в боевой состав ВМФ
Ракетный фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 и корвет «Меркурий» войдут в состав Северного и Черноморского флотов в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Планируется, что в текущем году фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав Северного флота, а корвет "Меркурий" пополнит состав надводной составляющей Черноморского флота», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).
Уточняется, что на фрегате «Адмирал Головко», который проходил третий этап испытаний в акватории Балтийского моря, была проведена проверка работы систем ПВО, а также систем их управления, радиотехнической аппаратуры и средств связи. Корвет «Меркурий» также находится на завершающем этапе испытаний в Балтийском флоте.
Ранее источники ТАСС сообщали, что фрегат будет передан Северному флоту в марте 2023 г., а корвет, по самым пессимистичным сценариям, – в начале года.
Фрегат «Адмирал Головко» назван в честь адмирала Арсения Григорьевича Головко, который в период Великой Отечественной войны командовал Северным флотом. Судно является третьим корпусом проекта 22350, который был построен на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Головной и первый серийный фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» являются носителями крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс». В 2021 г. «Адмирал Горшков» был доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».
Корвет «Меркурий» проекта 20380 был создан для патрулирования ближней и дальней морской зоны, борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолетами противника. На нем установлен ракетный комплекс «Уран», дальность стрельбы которого составляет до 260 км.