Фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий» в этом году войдут в боевой состав ВМФ

Фрегат «Адмирал Головко» назван в честь адмирала Арсения Григорьевича Головко, который в период Великой Отечественной войны командовал Северным флотом. Судно является третьим корпусом проекта 22350, который был построен на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Головной и первый серийный фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» являются носителями крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс». В 2021 г. «Адмирал Горшков» был доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».