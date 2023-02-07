Россия обратится к парламентам мира по поводу деятельности агентства Пентагона
Госдума и Совет Федерации намерены обратиться к мировым парламентариям с тем, чтобы они запросили информацию о медико-биологической деятельности DTRA (Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения минобороны США) в своих странах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-спикера СФ, сопредседателя парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий на Украине Константина Косачева.
«Мы договорились к 15 февраля подготовить проект обращения к парламентам мира. Идея нашего обращения заключается в том, чтобы призвать наших коллег-парламентариев обратиться в соответствующие правительства и задать правительствам вопрос: "А у нас что-то происходит на нашей территории, есть такое сотрудничество?" И на следующем этапе начать задавать вопросы <...> что там происходит внутри», – сказал Косачев.
С предложением обратиться к мировым парламентам 23 января выступила сопредседатель комиссии и вице-спикер СФ Ирина Яровая.
Обе палаты Федерального собрания готовы одновременно рассмотреть проект обращения, рассказал сенатор. «К этому обращению мы планируем приложить анализ доклада DTRA. <...> Мы хотели бы этот анализ показать нашим партнерам с тем, чтобы объяснить, почему мы так озабочены», – добавил Косачев.
6 февраля Яровая рассказала о встрече по видеосвязи с американским ученым, возглавлявшим комиссию по расследованию происхождения коронавируса медицинского журнала The Lancet Джеффри Саксом. Тогда в парламенте сообщили, что с ним обсудили доклад DTRA и биолаборатории на территории Украины. По словам Яровой, ученый отнесся к присутствию лабораторий «крайне отрицательно» и добавил, что военные ведомства «не должны заниматься секретными и опасными биоразработками».