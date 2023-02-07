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Россия обратится к парламентам мира по поводу деятельности агентства Пентагона

Ведомости

Госдума и Совет Федерации намерены обратиться к мировым парламентариям с тем, чтобы они запросили информацию о медико-биологической деятельности DTRA (Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения минобороны США) в своих странах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-спикера СФ, сопредседателя парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий на Украине Константина Косачева.

«Мы договорились к 15 февраля подготовить проект обращения к парламентам мира. Идея нашего обращения заключается в том, чтобы призвать наших коллег-парламентариев обратиться в соответствующие правительства и задать правительствам вопрос: "А у нас что-то происходит на нашей территории, есть такое сотрудничество?" И на следующем этапе начать задавать вопросы <...> что там происходит внутри», – сказал Косачев.

С предложением обратиться к мировым парламентам 23 января выступила сопредседатель комиссии и вице-спикер СФ Ирина Яровая.

Обе палаты Федерального собрания готовы одновременно рассмотреть проект обращения, рассказал сенатор. «К этому обращению мы планируем приложить анализ доклада DTRA. <...> Мы хотели бы этот анализ показать нашим партнерам с тем, чтобы объяснить, почему мы так озабочены», – добавил Косачев.

6 февраля Яровая рассказала о встрече по видеосвязи с американским ученым, возглавлявшим комиссию по расследованию происхождения коронавируса медицинского журнала The Lancet Джеффри Саксом. Тогда в парламенте сообщили, что с ним обсудили доклад DTRA и биолаборатории на территории Украины. По словам Яровой, ученый отнесся к присутствию лабораторий «крайне отрицательно» и добавил, что военные ведомства «не должны заниматься секретными и опасными биоразработками».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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