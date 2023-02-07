Россия обратится к парламентам мира по поводу деятельности агентства Пентагона

«Мы договорились к 15 февраля подготовить проект обращения к парламентам мира. Идея нашего обращения заключается в том, чтобы призвать наших коллег-парламентариев обратиться в соответствующие правительства и задать правительствам вопрос: "А у нас что-то происходит на нашей территории, есть такое сотрудничество?" И на следующем этапе начать задавать вопросы <...> что там происходит внутри», – сказал Косачев.