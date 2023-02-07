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Путин поблагодарил Собянина за реализацию проектов развития Москвы

Ведомости

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за реализацию проектов развития Москвы. Об этом он заявил во время встречи, в ходе которой они обсудили темпы развития столицы, передает пресс-служба Кремля. 

«По каждому из этих направлений проделана большая работа, и каждое из них является чрезвычайно важным. <...> Спасибо вам. Главное, что все, о чем мы договариваемся, практически все реализуется», – сказал он.

В ходе этой встречи Собянин отчитался о проделанной работе в области строительства транспорта, ввода нового жилья, реконструкции поликлиник, а также о применении цифровых технологий в области образования и здравоохранения.

В частности, Собянин доложил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ), которая является «крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро», и предложил открыть ее вместе с президентом.

Мэр Москвы также обратил внимание на преимущество системы видеонаблюдения в Москве, благодаря которой уже задержаны 7713 человек, находящихся в федеральном розыске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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