Путин поблагодарил Собянина за реализацию проектов развития Москвы
Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за реализацию проектов развития Москвы. Об этом он заявил во время встречи, в ходе которой они обсудили темпы развития столицы, передает пресс-служба Кремля.
«По каждому из этих направлений проделана большая работа, и каждое из них является чрезвычайно важным. <...> Спасибо вам. Главное, что все, о чем мы договариваемся, практически все реализуется», – сказал он.
В ходе этой встречи Собянин отчитался о проделанной работе в области строительства транспорта, ввода нового жилья, реконструкции поликлиник, а также о применении цифровых технологий в области образования и здравоохранения.
В частности, Собянин доложил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ), которая является «крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро», и предложил открыть ее вместе с президентом.
Мэр Москвы также обратил внимание на преимущество системы видеонаблюдения в Москве, благодаря которой уже задержаны 7713 человек, находящихся в федеральном розыске.