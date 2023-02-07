Путин встретился с Собяниным

Путин встретился с СобянинымОни обсудили вопросы экономики, строительства, здравоохранения и других сфер развития Москвы
Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, в ходе которой они обсудили темпы развития столицы, передает пресс-служба Кремля.
«Мощное развитие Москвы, мощное», – прокомментировал Путин слова Собянина об итогах 2022 г., который оказался для Москвы, по словам мэра, «определенным испытанием».
В частности, Собянин отметил, что за последние несколько лет Москва смогла выйти в лидеры среди мегаполисов благодаря реализации ряда масштабных программ. Так, по словам мэра, Москва заняла третье место среди крупных городов мира по ВВП. «Мы нарастили в два раза объем инвестиций за пять лет, на 40% увеличился объем обрабатывающей промышленности даже без учета Московского НПЗ, а с учетом ввода новых мощностей Московского НПЗ объем обрабатывающих отраслей увеличится в два раза в Москве», – подчеркнул он.
О движении в Москве
Помимо этого Собянин доложил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ), которая является «крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро», и предложил открыть ее вместе с президентом. Помимо этого уже осенью 2023 г. планируется запустить движение по двум Московским центральным диаметрам – МЦД-3, который свяжет Ленинградское и Казанское направление, и МЦД-4, который пройдет через семь центральных вокзалов.
Собянин также анонсировал запуск второй очереди Московского скоростного диаметра и Южной хорды, которые станут «новой основой уличной дорожной сети Москвы». «Таким образом, от Казани на Питер будет идти дорога, и здесь еще скоростная магистраль. Таким образом, у нас получается, по сути дела, четвертое транспортное кольцо из хордовых сообщений», – подчеркнул мэр города.
В свою очередь Путин отметил, что Москва лучше других городов справляется с трафиком. «Помню, как еще несколько лет назад, не так давно, большие сомнения были по поводу того, сможет ли Москва обеспечить нормальное движение, нормальный трафик внутри города, внутри городских площадей. Да, конечно, при таком огромном количестве населения и при такой плотности это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира», – сказал он.
О строительстве жилья и реконструкции поликлиник
По итогам 2022 г. в Москве было введено 6,8 млн кв. м, что чуть меньше, чем в 2021 г., когда этот показатель находится на уровне 7,8 млн кв. м. При этом в рамках пятилетнего цикла строительство нового жилья ускорилось в два раза, а его качество изменилось, подчеркнул Собянин.
В рамках программы реновации было переселено уже 100 000 жителей. Предполагается, что в ближайшие три года к их числу добавятся еще 200 000 человек, отметил Собянин. Итоговой целью он назвал переселение 1 млн москвичей.
В 2022 г. было реконструировано 77 поликлиник, которые были построены в 1940-1960-х гг., которые уже «морально устарели». В 2023 г. планируется реконструировать еще 124 поликлиники. По словам мэра, это «улучшит качество амбулаторного обслуживания москвичей».
О цифровых решениях
Вместе с тем в работу медицинских учреждений внедряется система искусственного интеллекта. В частности, с помощью компьютерного зрения (одна из областей ИИ) было поставлено уже 8 млн диагнозов, в том числе онкологические, связанные с сосудистыми и легочными заболеваниями. «Попадание очень высокое, и оно постоянно увеличивается», – подчеркнул Собянин.
Электронные базы данных внедряются в работу школ. По словам мэра, в систему «Московская электронная школа» закачано более 2 млн единиц контента, к которым обращаются в среднем 4,5 млн раз в день. Этот материал позволяет учителю систематизировать урок и подготовить для учеников наглядный материал.
Цифровые решения также упрощают процесс управления городом. В частности, Собянин обратил внимание на преимущество системы видеонаблюдения в Москве, благодаря которой уже задержаны 7713 человек, находящихся в федеральном розыске. «Это чистой воды уголовники, которых раньше не могли найти. Эта система в течение нескольких секунд распознает, дает сигнал для работы полиции. В результате, например, в Москве в разы уменьшились квартирные кражи», – заключил Собянин.