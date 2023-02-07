Путин встретился с Собяниным

В свою очередь Путин отметил, что Москва лучше других городов справляется с трафиком. «Помню, как еще несколько лет назад, не так давно, большие сомнения были по поводу того, сможет ли Москва обеспечить нормальное движение, нормальный трафик внутри города, внутри городских площадей. Да, конечно, при таком огромном количестве населения и при такой плотности это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира», – сказал он.