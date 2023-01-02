В Москве в 2023 году откроются 14 новых станций метро
В 2023 г. в Москве откроются 14 новых станций метро, девять из них – на Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.
На БКЛ откроются станции «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская», «Варшавская», «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники».
«За счет появления многочисленных альтернативных маршрутов положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры Московского метрополитена. На многих маршрутах экономия времени составит до 35-45 минут в день», – рассказал Собянин, отметив, что нагрузка на Кольцевую линию снизится на 25%.
Помимо этого на Солнцевской линии появятся станции «Пыхтино», которая станет второй полуподземной станцией в Москве, и «Внуково», а на Люблинско-Дмитровской линии – «Физтех», «Лианозово» и «Яхромская».
«Кроме того, в новом году мы продолжим реализацию других перспективных проектов. Прежде всего, строительство двух новых радиусов – Троицкой и Рублево-Архангельской линий метро, которые будут поэтапно вводиться в строй начиная с 2024 г.», – добавил Собянин.
По оценке мэра, проект БКЛ окупится в 2023 г. за счет инвестиций: на каждый рубль, вложенный в строительство, город получит 6,7 руб. дополнительных инвестиций и 4,4 руб. дополнительных доходов бюджета, отметил он.
Строительство последнего участка БКЛ завершилось в Москве в конце декабря. Ранее Собянин назвал завершение строительства БКЛ главным событием следующего года. По его словам, БКЛ станет «инфраструктурным каркасом» для трех новых радиусов метрополитена: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, на каждой из которых новый вид транспорта сделает комфортней дорогу для от 700 000 до 1 млн москвичей.