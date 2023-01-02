В Москве в 2023 году откроются 14 новых станций метро

Строительство последнего участка БКЛ завершилось в Москве в конце декабря. Ранее Собянин назвал завершение строительства БКЛ главным событием следующего года. По его словам, БКЛ станет «инфраструктурным каркасом» для трех новых радиусов метрополитена: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, на каждой из которых новый вид транспорта сделает комфортней дорогу для от 700 000 до 1 млн москвичей.