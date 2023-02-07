Президент Грузии заявила об использовании Саакашвили для дискредитации страны

6 февраля Тбилисский суд не удовлетворил ходатайство защиты Саакашвили об освобождении политика или отсрочке его наказания по состоянию здоровья. 31 января член партии соратников экс-президента «Единое национальное движение» Георгий Чаладзе сообщил о переводе Саакашвили в реанимацию. После этого МИД Украины призвал власти Грузии прекратить применять к нему «физическое и психологическое насилие», а также передать его Киеву.