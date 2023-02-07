Президент Грузии заявила об использовании Саакашвили для дискредитации страны
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила об использовании ситуации с экс-президентом Михаилом Саакашвили в целях дискредитации страны. По ее словам, Грузия оказалась «заложником» в этом скандале, передает телеканал Rustavi 2.
«Продолжается беспрецедентная дискредитация страны, это мешает нам правильно развивать отношения с нашими партнерами, <...> выражать солидарность с украинским народом и страной во время этого тяжелейшего испытания, что наносит ущерб грузинской традиции, мешает нашей признанной европейской перспективе. <...> Страна является заложником этого единственного вопроса», – сказала Зурабишвили.
Также президент отметила, что в случае освобождения он станет активным врагом не только власти, но и «фактически репутации страны и, следовательно, ее европейских шансов».
6 февраля Тбилисский суд не удовлетворил ходатайство защиты Саакашвили об освобождении политика или отсрочке его наказания по состоянию здоровья. 31 января член партии соратников экс-президента «Единое национальное движение» Георгий Чаладзе сообщил о переводе Саакашвили в реанимацию. После этого МИД Украины призвал власти Грузии прекратить применять к нему «физическое и психологическое насилие», а также передать его Киеву.