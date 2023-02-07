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Президент Грузии заявила об использовании Саакашвили для дискредитации страны

Ведомости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила об использовании ситуации с экс-президентом Михаилом Саакашвили в целях дискредитации страны. По ее словам, Грузия оказалась «заложником» в этом скандале, передает телеканал Rustavi 2.

«Продолжается беспрецедентная дискредитация страны, это мешает нам правильно развивать отношения с нашими партнерами, <...> выражать солидарность с украинским народом и страной во время этого тяжелейшего испытания, что наносит ущерб грузинской традиции, мешает нашей признанной европейской перспективе. <...> Страна является заложником этого единственного вопроса», – сказала Зурабишвили.

Также президент отметила, что в случае освобождения он станет активным врагом не только власти, но и «фактически репутации страны и, следовательно, ее европейских шансов».

6 февраля Тбилисский суд не удовлетворил ходатайство защиты Саакашвили об освобождении политика или отсрочке его наказания по состоянию здоровья. 31 января член партии соратников экс-президента «Единое национальное движение» Георгий Чаладзе сообщил о переводе Саакашвили в реанимацию. После этого МИД Украины призвал власти Грузии прекратить применять к нему «физическое и психологическое насилие», а также передать его Киеву.

Ранее по теме: МИД Украины призвал Тбилиси передать Саакашвили Киеву

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных