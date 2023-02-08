Комитет Думы одобрил проект о денонсации конвенции Совета Европы о коррупции
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал палате принять законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Решение принято единогласно, сообщила пресс-служба комитета, пишут «РИА Новости».
«Проект закона представляет собой пакет по прекращению действия для России Устава Совета Европы, Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и различных протоколов к ним в связи с выходом РФ из совета», – сказал председатель комитета Леонид Слуцкий.
Также Слуцкий добавил, что прекращение действия ЕКПЧ не скажется отрицательным образом на соблюдении прав человека в России. По его словам, за 26 лет членства России в Совете Европы все нормы конвенции так или иначе «имплементированы в национальное законодательство, действуют и будут действовать».
9 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий денонсировать конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, которую страна подписала в 1999 г. В пояснительной записке говорилось, что Россия лишилась права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, однако у Группы государств против коррупции (ГРЕКО) оставалось право контролировать Россию на предмет выполнения закрепленных в конвенции обязательств.
Россия покинула Совет Европы 16 марта 2022 г. На фоне начала военной операции на Украине Совет Европы приостановил представительство РФ в уставных органах организации.