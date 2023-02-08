Комитет Думы одобрил проект о денонсации конвенции Совета Европы о коррупции

Также Слуцкий добавил, что прекращение действия ЕКПЧ не скажется отрицательным образом на соблюдении прав человека в России. По его словам, за 26 лет членства России в Совете Европы все нормы конвенции так или иначе «имплементированы в национальное законодательство, действуют и будут действовать».