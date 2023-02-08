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Комитет Думы одобрил проект о денонсации конвенции Совета Европы о коррупции

Ведомости

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал палате принять законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Решение принято единогласно, сообщила пресс-служба комитета, пишут «РИА Новости».

«Проект закона представляет собой пакет по прекращению действия для России Устава Совета Европы, Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и различных протоколов к ним в связи с выходом РФ из совета», – сказал председатель комитета Леонид Слуцкий.

Также Слуцкий добавил, что прекращение действия ЕКПЧ не скажется отрицательным образом на соблюдении прав человека в России. По его словам, за 26 лет членства России в Совете Европы все нормы конвенции так или иначе «имплементированы в национальное законодательство, действуют и будут действовать».

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9 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий денонсировать конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, которую страна подписала в 1999 г. В пояснительной записке говорилось, что Россия лишилась права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, однако у Группы государств против коррупции (ГРЕКО) оставалось право контролировать Россию на предмет выполнения закрепленных в конвенции обязательств.

Россия покинула Совет Европы 16 марта 2022 г. На фоне начала военной операции на Украине Совет Европы приостановил представительство РФ в уставных органах организации.

Ранее по теме: Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных