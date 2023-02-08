Пасечник заявил об очень сложной ситуации на линии соприкосновения в ЛНР
Врио руководителя Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил о сложной ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24». На линии фронта скопилось достаточное количество украинских сил для контратаки, заявил он.
«Ситуация, безусловно, очень сложная. Это касается не только Сватово и Кременной. Безусловно, это и Лисичанск, и Рубежное, это и направление Троицка. Фактически – это те крупные населенные пункты, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения», – добавил Пасечник.
7 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о взятии под контроль семи населенных пунктов на донецком и запорожском направлениях. По словам министра, сейчас успешно развиваются боевые действия в районах Артемовска и Угледара.
1 февраля военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил об оставшихся 10 км до взятия Артемовска в кольцо. Также он добавил, что бегство военнослужащих Украины из города еще возможно, некоторые пытаются это сделать «потайными тропами», однако если войска попытаются выбраться из окружения, то для «для них это может обернуться катастрофой».