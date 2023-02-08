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Пасечник заявил об очень сложной ситуации на линии соприкосновения в ЛНР

Ведомости

Врио руководителя Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил о сложной ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24». На линии фронта скопилось достаточное количество украинских сил для контратаки, заявил он.

«Ситуация, безусловно, очень сложная. Это касается не только Сватово и Кременной. Безусловно, это и Лисичанск, и Рубежное, это и направление Троицка. Фактически – это те крупные населенные пункты, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения», – добавил Пасечник.

7 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о взятии под контроль семи населенных пунктов на донецком и запорожском направлениях. По словам министра, сейчас успешно развиваются боевые действия в районах Артемовска и Угледара. 

1 февраля военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил об оставшихся 10 км до взятия Артемовска в кольцо. Также он добавил, что бегство военнослужащих Украины из города еще возможно, некоторые пытаются это сделать «потайными тропами», однако если войска попытаются выбраться из окружения, то для «для них это может обернуться катастрофой».

Ранее по теме: Шойгу рассказал о взятии под контроль семи населенных пунктов в ходе спецоперации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных