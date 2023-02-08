Пасечник заявил об очень сложной ситуации на линии соприкосновения в ЛНР

1 февраля военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил об оставшихся 10 км до взятия Артемовска в кольцо. Также он добавил, что бегство военнослужащих Украины из города еще возможно, некоторые пытаются это сделать «потайными тропами», однако если войска попытаются выбраться из окружения, то для «для них это может обернуться катастрофой».