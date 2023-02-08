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Приговор Сергею Фургалу огласят 10 февраля

Ведомости

Приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу огласят в 12:00 мск 10 февраля, передает корреспондент «Ведомостей» со ссылкой на Люберецкий суд Подмосковья, в котором рассматривают дело. 

В ходе сегодняшнего заседания гособвинение на основании решения присяжных попросило суд приговорить Фургала к 23 годам колонии строго режима. 2 февраля присяжные признали, что вина бывшего губернатора по всем трем эпизодам была доказана, поэтому он не заслуживает снисхождения. 

Фургал, проработавший губернатором с 2018 г., был задержан в ночь на 9 июля 2020 г. в Хабаровске и доставлен в Москву. С того времени он содержится под стражей в СИЗО «Лефортово». Президент Владимир Путин вскоре после задержания подписал указ об отставке главы региона в связи с утратой доверия.

Помимо Фургала по этому делу проходят также Марат Кадыров, Андрей Палей и Андрей Карепов. Прокурор запросил для них 10,5 года, 17 лет и 22 года соответственно.

По версии следствия, в 2004–2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу, члены которой убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы Хабаровского края Олега Булатова. Участники группы, по версии СКР, также покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом преступлений следователи считают «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников». Непосредственным организатором убийств и покушения, по версии следствия, стал Карепов, который после избрания Фургала депутатом Госдумы в 2007 г. работал его помощником. Исполнителями называют Палея и Кадырова.

Ранее по теме: Гособвинение запросило для Сергея Фургала 23 года колонии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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