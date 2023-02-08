Приговор Сергею Фургалу огласят 10 февраля

По версии следствия, в 2004–2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу, члены которой убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы Хабаровского края Олега Булатова. Участники группы, по версии СКР, также покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом преступлений следователи считают «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников». Непосредственным организатором убийств и покушения, по версии следствия, стал Карепов, который после избрания Фургала депутатом Госдумы в 2007 г. работал его помощником. Исполнителями называют Палея и Кадырова.