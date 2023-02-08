Приговор Сергею Фургалу огласят 10 февраля
Приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу огласят в 12:00 мск 10 февраля, передает корреспондент «Ведомостей» со ссылкой на Люберецкий суд Подмосковья, в котором рассматривают дело.
Фургал, проработавший губернатором с 2018 г., был задержан в ночь на 9 июля 2020 г. в Хабаровске и доставлен в Москву. С того времени он содержится под стражей в СИЗО «Лефортово». Президент Владимир Путин вскоре после задержания подписал указ об отставке главы региона в связи с утратой доверия.
Помимо Фургала по этому делу проходят также Марат Кадыров, Андрей Палей и Андрей Карепов. Прокурор запросил для них 10,5 года, 17 лет и 22 года соответственно.
По версии следствия, в 2004–2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу, члены которой убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы Хабаровского края Олега Булатова. Участники группы, по версии СКР, также покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом преступлений следователи считают «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников». Непосредственным организатором убийств и покушения, по версии следствия, стал Карепов, который после избрания Фургала депутатом Госдумы в 2007 г. работал его помощником. Исполнителями называют Палея и Кадырова.