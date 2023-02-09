Путин 10 февраля поедет в Архангельскую область
Президент России Владимир Путин завтра, 10 февраля, поедет в Архангельскую область, где посетит Устьянский лесопромышленный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«10 февраля в ходе рабочей поездки в Архангельскую область Президент посетит Устьянский лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли», – сказано в сообщении.
В Кремле также уточнили, что завтра Путин встретится с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.
Ранее, 6 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин продолжит встречаться с руководителями регионов. «Действительно президент продолжит свою практику регулярных встреч с главами регионов. Наверняка, среди них будут и те, у кого истекает срок полномочий», – сказал он. Полномочия Цыбульского на посту губернатора истекают в 2025 г.
На следующий день, 7 февраля, Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным и обсудил с ним итоги 2022 г. для столицы. Глава государства назвал развитие Москвы «очень мощным» и поблагодарил Собянина за реализацию проектов развития города.