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Путин 10 февраля поедет в Архангельскую область

Ведомости

Президент России Владимир Путин завтра, 10 февраля, поедет в Архангельскую область, где посетит Устьянский лесопромышленный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«10 февраля в ходе рабочей поездки в Архангельскую область Президент посетит Устьянский лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли», – сказано в сообщении.

В Кремле также уточнили, что завтра Путин встретится с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Ранее, 6 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин продолжит встречаться с руководителями регионов. «Действительно президент продолжит свою практику регулярных встреч с главами регионов. Наверняка, среди них будут и те, у кого истекает срок полномочий», – сказал он. Полномочия Цыбульского на посту губернатора истекают в 2025 г.

На следующий день, 7 февраля, Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным и обсудил с ним итоги 2022 г. для столицы. Глава государства назвал развитие Москвы «очень мощным» и поблагодарил Собянина за реализацию проектов развития города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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