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Болгария может наложить вето на санкции ЕС против российской атомной отрасли

Ведомости

Болгария наложит вето в случае введения Евросоюзом санкций в отношении ядерного сектора России. Об этом сообщило Болгарское национальное радио со ссылкой на слова президента республики Румена Радева.

«Болгария не может одобрить возможные европейские санкции против России в области ядерной энергетики, поскольку они напрямую коснутся нашей энергетики. Поэтому, если дело дойдет до этого, то Болгария наложит вето», – сказал Радев.

9 февраля президент республики на саммите ЕС назвал санкции против России в области атомной энергетики неприемлемыми. Однако Радев заявил, что страна рассматривает другие области для их расширения.

27 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также обещал наложить вето на санкции в сфере атомной энергетики. По словам премьер-министра, если ЕС введет ограничения по отношению к «Росатому», то «очевидно, должно быть наложено вето».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных