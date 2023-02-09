Болгария может наложить вето на санкции ЕС против российской атомной отрасли
Болгария наложит вето в случае введения Евросоюзом санкций в отношении ядерного сектора России. Об этом сообщило Болгарское национальное радио со ссылкой на слова президента республики Румена Радева.
«Болгария не может одобрить возможные европейские санкции против России в области ядерной энергетики, поскольку они напрямую коснутся нашей энергетики. Поэтому, если дело дойдет до этого, то Болгария наложит вето», – сказал Радев.
9 февраля президент республики на саммите ЕС назвал санкции против России в области атомной энергетики неприемлемыми. Однако Радев заявил, что страна рассматривает другие области для их расширения.
27 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также обещал наложить вето на санкции в сфере атомной энергетики. По словам премьер-министра, если ЕС введет ограничения по отношению к «Росатому», то «очевидно, должно быть наложено вето».