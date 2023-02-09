Путин описал ситуацию в авиаотрасли фразой «с волками жить — по-волчьи выть»
Россия никому не хамит, но на хамство в свой адрес нужно отвечать зеркально, потому что «с волками жить — по-волчьи выть», заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.
«Если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть. Причем мы никому не хамим. Мы же готовы рассчитываться, но просто мы не можем обвалить авиационную отрасль», — отметил глава государства (цитата по «РИА Новости»).
Президент отметил, что Россия стремится рассчитываться по самолетам иностранного производства, взятым в лизинг у зарубежных владельцев. Он также упоминал, что ранее «сильно ругался» с министром транспорта Виталием Савельевым и говорил ему, что необходимо уделять внимание закупкам отечественной техники.
Ранее на встрече Путин указывал на то, что России необходимо сделать авиаотрасль конкурентоспособной и гибко реагирующей на запросы времени. Он выразил уверенность в том, что работники отрасли приложат максимум усилий для эффективного решения стоящих перед ними задач.
Ранее сегодня глава государства поздравил сотрудников и ветеранов гражданской авиации по случаю 100-летия отрасли. Он уточнил, что государство будет уделять особое внимание «развитию гражданского воздушного флота, укреплению межрегиональных транспортных связей, совершенствованию инфраструктуры комплекса, открытию новых, перспективных авиамаршрутов».