Путин описал ситуацию в авиаотрасли фразой «с волками жить — по-волчьи выть»

«Если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть. Причем мы никому не хамим. Мы же готовы рассчитываться, но просто мы не можем обвалить авиационную отрасль», — отметил глава государства (цитата по «РИА Новости»).