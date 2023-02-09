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Путин описал ситуацию в авиаотрасли фразой «с волками жить — по-волчьи выть»

Ведомости

Россия никому не хамит, но на хамство в свой адрес нужно отвечать зеркально, потому что «с волками жить — по-волчьи выть», заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.

«Если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть. Причем мы никому не хамим. Мы же готовы рассчитываться, но просто мы не можем обвалить авиационную отрасль», — отметил глава государства (цитата по «РИА Новости»).

Президент отметил, что Россия стремится рассчитываться по самолетам иностранного производства, взятым в лизинг у зарубежных владельцев. Он также упоминал, что ранее «сильно ругался» с министром транспорта Виталием Савельевым и говорил ему, что необходимо уделять внимание закупкам отечественной техники.

Ранее на встрече Путин указывал на то, что России необходимо сделать авиаотрасль конкурентоспособной и гибко реагирующей на запросы времени. Он выразил уверенность в том, что работники отрасли приложат максимум усилий для эффективного решения стоящих перед ними задач.

Ранее сегодня глава государства поздравил сотрудников и ветеранов гражданской авиации по случаю 100-летия отрасли. Он уточнил, что государство будет уделять особое внимание «развитию гражданского воздушного флота, укреплению межрегиональных транспортных связей, совершенствованию инфраструктуры комплекса, открытию новых, перспективных авиамаршрутов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных