МИД заявил о готовности РФ к переговорам с Киевом без предварительных условий
Россия готова к переговорам с Украиной, но только если они состоятся без предварительных условий, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью телеканалу «Звезда».
Дипломат напомнил о состоявшихся ранее переговорах с украинской стороной в Минске и Стамбуле и подчеркнул, что они были прерваны по инициативе Киева. При этом, по словам Вершинина, в действительности решения исходят из США и Евросоюза. Момент переговоров все же настанет, и Россия будет готова к диалогу, считает замминистра.
«Мы уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», – сказал Вершинин, добавив, что вероятность таких переговоров при президенте США Джо Байдене зависит от «осмотрительности» и «мудрости» американских властей .
С начала военной спецоперации на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте прошлого года, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.
В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. В конце декабря 2022 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «формулу мира», предложенную Зеленским, иллюзорной. На основании ее Россия не будет ни с кем вести переговоры, отмечал он.