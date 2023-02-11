МИД заявил о готовности РФ к переговорам с Киевом без предварительных условий

«Мы уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», – сказал Вершинин, добавив, что вероятность таких переговоров при президенте США Джо Байдене зависит от «осмотрительности» и «мудрости» американских властей .