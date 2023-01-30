В МИДе заявили о бессмысленности переговоров с Киевом после решения о передаче танков

«В нынешних условиях, когда Вашингтон объявил о решении поставить танки, а его вассалы, включая Оттаву, соревнуются, кто и сколько поставит на Украину бронетехники, особенно старой, бессмысленно разговаривать не только с укронацистами, но и с их кукловодами. Многие из них просто карикатурны в своем невежестве», — сказал он.