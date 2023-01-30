В МИДе заявили о бессмысленности переговоров с Киевом после решения о передаче танков
После решения западных стран отправить на Украину танки вести переговоры с Киевом и его «кукловодами» бессмысленно. Такое заявление в интервью «РИА Новости» сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«В нынешних условиях, когда Вашингтон объявил о решении поставить танки, а его вассалы, включая Оттаву, соревнуются, кто и сколько поставит на Украину бронетехники, особенно старой, бессмысленно разговаривать не только с укронацистами, но и с их кукловодами. Многие из них просто карикатурны в своем невежестве», — сказал он.
Рябков подчеркнул, что Москва по-прежнему готова рассмотреть любые «серьезные инициативы» по урегулированию конфликта на Украине, однако до сих пор их «никто толком не сформулировал». Дипломат добавил, что позиция России по этому вопросу «хорошо известна».
Он также напомнил слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, экс-президента Франции Франсуа Олланда и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона по минским соглашениям. По его мнению, после таких заявлений «иллюзии насчет посредничества Запада <...> должны отпасть окончательно».
25 января США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день о поставке 14 танков Leopard 2 объявила Германия. В заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца говорится, что Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину.
На фоне сообщений о передаче Киеву танков в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. 26 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для российского лидера Владимира Путина.
С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него.