AP: 20 стран призвали не пускать российских депутатов на ассамблею ОБСЕ в Вене
Делегаты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из 20 стран обратились к австрийским властям с просьбой запретить 15 попавшим под санкции депутатам Госдумы посещение парламентской ассамблеи организации, которая пройдет в Вене 23 и 24 февраля. Об этом сообщает Associated Press.
81 делегат из 20 стран, включая Францию, Канаду, Великобританию, Польшу и Украину, направили письмо с такой просьбой канцлеру Австрии, министру иностранных дел и другим официальным лицам. Издание уточняет, что Москва планировала направить на заседание парламентской ассамблеи делегацию, в состав которой входят в том числе 15 депутатов, находящихся под санкциями Евросоюза. Среди них – зампредседателя Госдумы Петр Толстой и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. В письме, с которым ознакомилось агентство, говорится, что «им нет места в учреждении, призванном содействовать искреннему диалогу и противодействию войне».
5 февраля министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в поддержку решения выдать находящимся под санкциями россиянам визы заявил, что важно поддерживать открытыми каналы связи с Москвой. В австрийском МИДе также отмечали, что страна обязана выдавать визы всем представителям стран-участниц.
Делегаты от США не подписали документ. Постпред США в ОБСЕ Майкл Карпентер 10 февраля заявил, что российские делегаты «не являются людьми, которые заслуживают того, чтобы иметь возможность путешествовать в западные страны», но добавил, что определять, выдавать визы или нет, должно австрийское правительство.
3 февраля первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете» анонсировал участие российской делегации в заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ. Тогда он рассказал, что делегация занимается получением виз и готовится к поездке, а также выразил мнение, что «все будет нормально». По словам сенатора, австрийская сторона заверила Россию, что ей обеспечат проезд.
Россия не участвовала в летней и осенней сессиях организации, поскольку российским делегатам отказали в выдаче виз.
Российские власти неоднократно выступали с критикой ОБСЕ. В конце декабря 2022 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад превратил организацию «в арену пропагандистских баталий». В начале декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также обвиняла ОБСЕ в планомерном уничтожении принципа консенсуса в организации.