AP: 20 стран призвали не пускать российских депутатов на ассамблею ОБСЕ в Вене

81 делегат из 20 стран, включая Францию, Канаду, Великобританию, Польшу и Украину, направили письмо с такой просьбой канцлеру Австрии, министру иностранных дел и другим официальным лицам. Издание уточняет, что Москва планировала направить на заседание парламентской ассамблеи делегацию, в состав которой входят в том числе 15 депутатов, находящихся под санкциями Евросоюза. Среди них – зампредседателя Госдумы Петр Толстой и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. В письме, с которым ознакомилось агентство, говорится, что «им нет места в учреждении, призванном содействовать искреннему диалогу и противодействию войне».