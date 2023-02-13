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Посольство США призвало своих граждан покинуть Россию из-за ситуации на Украине

Ведомости

Власти США призвали своих граждан не ездить в Россию, а тех, кто уже находится на территории страны, немедленно ее покинуть из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении американского посольства в России.

«Россия может отказать [гражданам США] в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и призвать их на военную службу», — сказано в заявлении.

В посольстве добавили, что желающие покинуть Россию граждане США должны принять для этого самостоятельные меры, поскольку дипмиссия ограничена в своих возможностях. По этой же причине у посольства могут возникнуть трудности с оказанием услуг американским гражданам, находящимся в РФ.

Кроме того, гражданам США рекомендовали избегать «любых политических или социальных протестов» и не фотографировать сотрудников службы безопасности на таких мероприятиях.

На фоне начала спецоперации России на Украине власти США не раз призывали своих граждан покинуть Россию. В предыдущий раз такое обращение посольство публиковало в сентябре 2022 г. после начала частичной мобилизации в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных