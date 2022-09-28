Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию
Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию, пока для этого «еще остаются возможности», следует из сообщения пресс-службы дипмиссии.
«Граждане США не должны выезжать в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что американское посольство ограничено в своей способности оказывать помощь гражданам. Дипмиссия призвала также избегать любых политических или социальных протестов и не фотографировать сотрудников службы безопасности на этих мероприятиях.
МИДы Польши и Болгарии накануне выступили с аналогичными заявлениями. «Не рекомендуются любые поездки, в том числе в профессиональных целях и по срочным семейным делам», – говорится в сообщении польского министерства.
МИД Болгарии, в свою очередь, объявил контактные телефоны посольства в Москве и генерального консульства в Санкт-Петербурге, куда болгарские граждане могут обратиться за содействием в случае необходимости.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.
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