Кадыров сообщил об отравлении командира «Ахмата» Алаудинова в зоне спецоперации

По словам Кадырова, все произошло 8 февраля, когда адъютант Алаудинова получил письмо для генерала. «Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом», – написал глава Чечни.