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Кадыров сообщил об отравлении командира «Ахмата» Алаудинова в зоне спецоперации

Ведомости

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов был отравлен несколько дней назад, сейчас его жизни ничто не угрожает. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Герой России, помощник Главы ЧР, командир спецназа "АХМАТ" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом (народной милиции ЛНР. – “Ведомости”) Апты Алаудинов, несколько дней назад был отравлен. Забегая вперед, успокою: с ним сейчас все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сказано в сообщении.

По словам Кадырова, все произошло 8 февраля, когда адъютант Алаудинова получил письмо для генерала. «Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом», – написал глава Чечни.

Сейчас Алаудинов и двое адъютантов находятся на лечении в Москве. Помимо этого, Кадыров рассказал, что результаты расследования о том, кто причастен к произошедшему, уже есть.

До 2021 г. Алаудинов занимал должность замминистра внутренних дел Чечни. В августе его наградили званием Героя России и Героя ЛНР. В ноябре 2022 г. Алаудинов был назначен заместителем командующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных