Кадыров сообщил об отравлении командира «Ахмата» Алаудинова в зоне спецоперации
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов был отравлен несколько дней назад, сейчас его жизни ничто не угрожает. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Герой России, помощник Главы ЧР, командир спецназа "АХМАТ" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом (народной милиции ЛНР. – “Ведомости”) Апты Алаудинов, несколько дней назад был отравлен. Забегая вперед, успокою: с ним сейчас все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сказано в сообщении.
По словам Кадырова, все произошло 8 февраля, когда адъютант Алаудинова получил письмо для генерала. «Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом», – написал глава Чечни.
Сейчас Алаудинов и двое адъютантов находятся на лечении в Москве. Помимо этого, Кадыров рассказал, что результаты расследования о том, кто причастен к произошедшему, уже есть.
До 2021 г. Алаудинов занимал должность замминистра внутренних дел Чечни. В августе его наградили званием Героя России и Героя ЛНР. В ноябре 2022 г. Алаудинов был назначен заместителем командующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР.