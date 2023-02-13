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Посол сообщил о планах Британии конфисковать замороженные российские активы

Ведомости

Великобритания готовится конфисковать замороженные российские активы. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Активы есть, движение в этом направлении есть. Сейчас пока таких случаев отфиксировать не могу, но подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно идет», — заявил он.

Келин подчеркнул незаконность подобных действий и напомнил, что в западных странах «каких-либо законов на этот счет нет». По его словам, сейчас в Евросоюзе и в Вашингтоне занимаются «изобретением» таких норм.

После начала спецоперации России на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен. По оценке министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — это около $300 млрд.

Западные страны неоднократно заявляли о желании передать замороженные российские активы Украине. В частности, Урсула Фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. Позже стало известно, что ЕС рассматривает возможность использования активов Центробанка РФ для восстановления Украины. Источник уточнял, что речь идет об инвестировании, а не конфискации.

Также в феврале 2023 г. британский депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант разработал законопроект по конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине в качестве финансовой помощи. 8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон работает с международными партнерами над правовой стороной изъятия заблокированных российских активов в пользу Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных