ЕС рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины

«Рассматривается опция использования средств, их инвестирования, приумножения, чтобы использовать полученные от этого средства для восстановления Украины. Есть определенные юридические обязательства. Это режим санкций, а не конфискации», – пояснил он (цитата по «РИА Новости»). Окончательное решение по этому вопросу, по его словам, не будет принято завтра на саммите ЕС, однако возможен определенный прогресс.