ЕС рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины
ЕС рассматривает возможность использования активов Центробанка РФ для восстановления Украины, их возможное инвестирование, а не конфискацию, сообщил высокопоставленный европейский источник.
«Рассматривается опция использования средств, их инвестирования, приумножения, чтобы использовать полученные от этого средства для восстановления Украины. Есть определенные юридические обязательства. Это режим санкций, а не конфискации», – пояснил он (цитата по «РИА Новости»). Окончательное решение по этому вопросу, по его словам, не будет принято завтра на саммите ЕС, однако возможен определенный прогресс.
Всего западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, говорила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен. Тогда же она предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских бизнесменов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.
Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас, в свою очередь, отмечал, что юридических оснований для блокировки российских активов в ЕС нет, а операция «по легализации украденного» провалена.
В Кремле назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки».