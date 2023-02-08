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ЕС рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины

Ведомости

ЕС рассматривает возможность использования активов Центробанка РФ для восстановления Украины, их возможное инвестирование, а не конфискацию, сообщил высокопоставленный европейский источник.

«Рассматривается опция использования средств, их инвестирования, приумножения, чтобы использовать полученные от этого средства для восстановления Украины. Есть определенные юридические обязательства. Это режим санкций, а не конфискации», – пояснил он (цитата по «РИА Новости»). Окончательное решение по этому вопросу, по его словам, не будет принято завтра на саммите ЕС, однако возможен определенный прогресс.

Всего западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, говорила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен. Тогда же она предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских бизнесменов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас, в свою очередь, отмечал, что юридических оснований для блокировки российских активов в ЕС нет, а операция «по легализации украденного» провалена.

В Кремле назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных