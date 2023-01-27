В Швейцарии заявили об отсутствии оснований для передачи активов РФ Киеву
Сейчас у Швейцарии нет юридических оснований для перевода Украине российских активов, замороженных в стране, заявила государственный секретарь МИД Швейцарии Лилиан Лэ, пишут «РИА Новости».
«Швейцария уважает права человека, и право на собственность является одним из них. На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране», – сказала она.
На прошлой неделе в интервью изданию Tages-Anzeiger глава департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна ощущает давление международного сообщества, которое требует вовлечения всех государств в процесс передачи замороженных российских активов Украине. «Если вы хотите дать эти деньги Украине, вам нужны соответствующие международные и национальные правовые корректировки», – сказал Кассис, отметив, что отчуждение замороженных средств потребует общенационального референдума.
Он также добавил, что право собственности закреплено во Всеобщей декларации прав человека и находится на том же уровне, что и свобода слова.
В конце сентября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский предложил Швейцарии заблокировать российские активы и передать их Украине. Он также выразил пожелание, чтобы Швейцария увеличила свою поддержку стране.
Прошлой осенью глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Глава ЕК уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.
В Кремле назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки».