В Берне оценили идею передачи Киеву активов РФ словами о праве собственности

Ранее на этой неделе глава департамента иностранных дел страны Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария ощущает давление международного сообщества, которое требует вовлечения всех государств в процесс передачи замороженных российских активов Украине. «Если вы хотите дать эти деньги Украине, вам нужны соответствующие международные и национальные правовые корректировки», – сказал Кассис в интервью изданию Tages-Anzeiger, отметив, что отчуждение замороженных средств потребует общенационального референдума.