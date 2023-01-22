В Берне оценили идею передачи Киеву активов РФ словами о праве собственности
Передача замороженный в Швейцарии российских активов Киеву нарушит гарантированное Конституцией право на собственность, заявил в интервью Matin Dimanche министр экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелан.
Министра попросили ответить на вопрос, что он думает об идее передать Украине конфискованные в Швейцарии связанные с Россией активы.
«В Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется Конституцией. Таким образом, получение денег от одной страны или частных лиц из одной страны для передачи другой представляется невозможным с учетом существующей правовой базы», – сказал Пармелан (цитата по «РИА Новости»).
Ранее на этой неделе глава департамента иностранных дел страны Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария ощущает давление международного сообщества, которое требует вовлечения всех государств в процесс передачи замороженных российских активов Украине. «Если вы хотите дать эти деньги Украине, вам нужны соответствующие международные и национальные правовые корректировки», – сказал Кассис в интервью изданию Tages-Anzeiger, отметив, что отчуждение замороженных средств потребует общенационального референдума.
В конце сентября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский предложил Швейцарии заблокировать российские активы и передать их Украине. Он также выразил пожелание, чтобы Швейцария увеличила свою поддержку стране.
В конце ноября Еврокомиссия предложила создать специальный фонд для помощи Киеву, куда войдут средства из замороженных 300 млрд евро российских резервов и 19 млрд евро активов частных лиц. В Кремле ранее назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву.