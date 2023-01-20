Посольство заявило, что планы передать российские активы Украине дискредитируют США

В январе 2023 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает все существующие юридические механизмы возвращения доступа к своим замороженным активам и готова, в случае необходимости, к применению отдельных «компенсационных мер». Инициативы по изъятию российских активов она назвала «грубым посягательством на суверенную собственность» и предупредила об ответных мерах.