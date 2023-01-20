Посольство заявило, что планы передать российские активы Украине дискредитируют США
Заявления представителей администрации США о намерении передать замороженные российские активы Украине лишь дискредитируют США и подрывают доверие к американской и международной финансовой системе, а также к доллару. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США.
«Налицо — игнорирование не только общепринятых юридических норм, но и базовых, судя по всему, ошибочно казавшихся незыблемыми американских ценностей. Речь, прежде всего, о защите прав частной собственности», — отметили в дипмиссии.
Посольство добавило, что Белый дом «не гнушается склонять фемиду» в угоду собственным интересам. Инициативы по изъятию активов российских предпринимателей в дипмиссии назвали опасными, добавив, что они «дискредитируют Соединенные Штаты как пресловутый “оплот” свободного предпринимательства».
Накануне, 19 января, руководитель рабочей группы минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские санкции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон намерен изъять активы российских граждан, против которых введены санкции, в пользу Украины.
В июне 2022 г. международная группа по блокировке российских активов сообщила, что за 100 дней работы заморозила активы россиян, находящихся под санкциями, на сумму более $30 млрд. Кроме того, заблокированными оказались активы ЦБ — около $300 млрд.
Сенат конгресса США в декабре 2022 г. принял проект федерального бюджета на 2023 финансовый год в размере $1,66 трлн, который включает поправку об изъятии российских активов в пользу Украины. Данную поправку внес сенатор-республиканец Линдси Грэм. Речь шла о возможности передавать замороженные активы российских бизнесменов и компаний для гуманитарной и военной помощи Украине.
В январе 2023 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает все существующие юридические механизмы возвращения доступа к своим замороженным активам и готова, в случае необходимости, к применению отдельных «компенсационных мер». Инициативы по изъятию российских активов она назвала «грубым посягательством на суверенную собственность» и предупредила об ответных мерах.