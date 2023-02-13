В Запорожской области сообщили об обнаружении схрона с боеприпасами

23 января «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили об обнаружении в поселке Кудряшовка Кременского района ЛНР склад со взрывчаткой весом 306 кг. Помимо этого, в тайнике было обнаружено пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U украинского производства. В силовых структурах агентствам рассказали, что боеприпасы и взрывчатку хранил гражданин Украины, который на момент начала СВО служил в одном из подразделений ВСУ.