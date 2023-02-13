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В Запорожской области сообщили об обнаружении схрона с боеприпасами

Ведомости

Сотрудники полиции обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами в одном из гаражей в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В шкафах и яме гаража стражи порядка нашли 3 автомата Калашникова, 4 гранаты Ф-1, почти полторы тысячи патронов калибра 5,45 мм и форму ВСУ», – сказано в сообщении.

Уточняется, что гараж принадлежит ветерану украинской «антитеррористической операции» в Донбассе, мужчина находится на подконтрольной Киеву территории. По словам Рогова, все найденное было изъято. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Помимо этого, в пресс-службе МВД по Запорожской области сегодня также сообщили об обнаружении схрона с боеприпасами в лесополосе. Из тайника изъяли гранатомет реактивных штурмовых гранат (РШГ), две противотанковые мины, 180 патронов калибра 5,45, четыре выстрела для подствольного гранатомета и тротиловые шашки общей массой 4,5 кг. Все боеприпасы были вывезены в безопасное место и обезврежены.

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23 января «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили об обнаружении в поселке Кудряшовка Кременского района ЛНР склад со взрывчаткой весом 306 кг. Помимо этого, в тайнике было обнаружено пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U украинского производства. В силовых структурах агентствам рассказали, что боеприпасы и взрывчатку хранил гражданин Украины, который на момент начала СВО служил в одном из подразделений ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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