В Запорожской области сообщили об обнаружении схрона с боеприпасами
Сотрудники полиции обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами в одном из гаражей в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«В шкафах и яме гаража стражи порядка нашли 3 автомата Калашникова, 4 гранаты Ф-1, почти полторы тысячи патронов калибра 5,45 мм и форму ВСУ», – сказано в сообщении.
Уточняется, что гараж принадлежит ветерану украинской «антитеррористической операции» в Донбассе, мужчина находится на подконтрольной Киеву территории. По словам Рогова, все найденное было изъято. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Помимо этого, в пресс-службе МВД по Запорожской области сегодня также сообщили об обнаружении схрона с боеприпасами в лесополосе. Из тайника изъяли гранатомет реактивных штурмовых гранат (РШГ), две противотанковые мины, 180 патронов калибра 5,45, четыре выстрела для подствольного гранатомета и тротиловые шашки общей массой 4,5 кг. Все боеприпасы были вывезены в безопасное место и обезврежены.
23 января «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили об обнаружении в поселке Кудряшовка Кременского района ЛНР склад со взрывчаткой весом 306 кг. Помимо этого, в тайнике было обнаружено пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U украинского производства. В силовых структурах агентствам рассказали, что боеприпасы и взрывчатку хранил гражданин Украины, который на момент начала СВО служил в одном из подразделений ВСУ.