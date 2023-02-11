Рогов: диверсанты пытаются проникнуть в Запорожскую область под видом военных РФ
В Запорожскую область пытаются проникнуть украинские диверсанты под вином российских военных, эти действия пресекаются, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинская сторона активизировала диверсионную деятельность на запорожском участке фронта. Диверсанты пытаются проникнуть вглубь территории, а также ведут разведку боем», — сообщил он.
Он добавил, что попытки диверсантов попасть на контролируемую российскими войсками часть региона пресекаются.
Ранее Рогов сообщил, что вечером 10 февраля украинские военные обстреляли из РСЗО HIMARS Мелитополь, при этом российской ПВО удалось уничтожить бОльшую часть ракет на подлете к городу, но пострадали несколько домов.
«Осколки сбитых вражеских ракет обрушились на частный сектор, в результате чего пострадало несколько частных домов на Пролетарском переулке, а также автотранспорт местных жителей», – написал Рогов в своем Telegram-канале.
По данным чиновника, в результате атаки погиб мирный житель, еще один человек получил ранения.
До этого Рогов заявил, что на фоне поставок Украине дальнобойных ракет становится актуальным вопрос о продвижении линии фронта на 150 км вглубь «постукраинского пространства». Он говорил, что если посмотреть на линию боевого соприкосновения, то под угрозой окажутся не только «традиционные» Энергодар, Мелитополь и Бердянск, но и Луганск, Таганрог, Курчатов, Курск, Белгород, а также Крым – Армянск и Джанкой.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.